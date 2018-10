Lidu. Biotestamento, ritardo Comune ingiustificabile Il comitato provinciale: "molto grave restare sordi alle esigenze della cittadinanza"

Il Comitato Provinciale della LIDU - Lega Italiana per i diritti dell'uomo esprime il più vivo disappunto per l'ingiustificabile ritardo con cui il Comune di Benevento sta procedendo negli adempimenti necessari a rendere operativa la Legge n. 219 del 22/12/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di testamento”.

Con una nota a firma del presidente Lidu, Luigi Diego Perifano, e del segretario Giuseppe Di Gioia, il Comitato spiega: “Sin dallo scorso maggio i consiglieri comunali Di Dio, Fioretti e Nicola Sguera, hanno presentato in Commissione Politiche Sociali la richiesta per l'istituzione del Registro per il deposito delle DAT. Nel mese di luglio, approvato il regolamento e tutta la documentazione allegata, i risultati del lavoro della commissione sono stati trasmessi al dirigente Andrea Lanzalone, il quale ha delegato la struttura per la redazione della proposta di delibera di consiglio comunale. "Sta di fatto, che ad oggi - dichiara l'arch. Rita Maio, dirigente LIDU e attivista dell'Associazione Luca Coscioni- il regolamento è bloccato presso gli uffici comunali e non si comprende quali siano i motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter amministrativo. A questo punto dobbiamo ritenere che vi sia una chiara volontà del Comune di non ottemperare all'applicazione di una legge dello Stato. È però molto grave restare sordi alle esigenze della cittadinanza, specie in considerazione dell'importanza del tema in questione: riteniamo che la vita e la morte abbiano diritto alla Dignità”.