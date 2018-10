Passeggiata lungo il fiume tra gli aironi L'iniziativa della Lipu

Domenica scorsa, 30 settembre, il gruppo guidato dalla LIPU, come da programma, ha incontrato un airone sul fiume Sabato, nei pressi del ponte Leproso. È stata la chicca che ha suggellato una splendida mattinata, trascorsa a scoprire le rive dei fiumi sul lato occidentale, dove il Sabato e il Calore si congiungono.

Il gruppo di circa 40 persone è partito da piazza Bissolati dove è stato illustrato il monumento che ricorda la Battaglia di Benevento del 1266, uno dei tanti eventi storici avvenuti sulle sponde dei nostri fiumi. Dopo aver percorso le strade cittadine, ammirando i superstiti avanzi delle terme romane, di Torre della Biffa del Bue Apis e quindi dell’Anfiteatro nei pressi della Stazione Appia, il gruppo, con la preziosa guida dell’architetto Marcello Stefanucci, si è inoltrato nei sentieri tracciati dalla LIPU. Dopo il Ponte Leproso si è giunti alla confluenza dei due fiumi dove è stato possibile ammirare un ambito naturalistico di grande fascino, in cui fiorisce anche lo Stramonio, la mitica erba delle streghe. Un successivo percorso, in buona parte nell’abbandonato parco di Cellarulo, ha consentito di visitare i pochi ruderi del Pons Maior, ponte romano attraverso il quale entrava la via Latina in città, poi crollato nel medioevo.

La passeggiata è stata organizzata dal Collettivo BN, nell’ambito di un programma di incontri domenicali, che proseguirà il 14 ottobre alle 10:00, con una visita al Chiostro di Santa Sofia, sotto la guida del docente di storia dell’arte Maurizio Cimino. Come al solito, l’invito è rivolto a tutti senza alcun obbligo di prenotazione.