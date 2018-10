Benevento avrà il suo depuratore entro 18 mesi L'impianto primario progettato da Gesesa servirà 30mila abitanti. Per le contrade occorrono 5 anni

Serviranno 18 mesi per dare alla città di Benevento un sistema di depurazione per la metà dei suoi abitanti, in 5 anni, poi, sarà completato il servizio per l'intera città, contrade comprese.

E' quanto emerge dallo studio preliminare propedeutico alla redazione del progetto di fattibilità per la realizzazione del sistema di depurazione presentato al Comune dalla Gesesa che, da luglio, è stata incaricata di realizzare l'impianto secondo gli accordi con l'autorità di bacino e il commissario governativo Enrico Rolle.

Oltre alla dismissione di impianti già esistenti e la riconversione di altri è prevista la realizzazione della struttura più grande in Località Masseria Marziotto, sulla sponda sinistra del Fiume Calore, di fronte contrada Pantano.

Si procederà per step. Nei primi 18 mesi si lavorerà su tre depuratori più piccoli: Ponte delle tavole, unico che rimmarrà in funzione. Saranno dismessi gli impianti di Capodimonte e Pontecorvo. Infine si lavorerà al depuratore più grande di località Marziotto. Proseguono intanto i lavori a contrada Pantano per l'installazione delle condotte fognarie che dovranno poi arrivare al nuovo impianto da costruire lungo il fiume.

“Per questo progetto in campo tutte le competenze e le conoscenze di Gesesa – ha affermato il presidente Luigi Abbate –. E' stato redatto uno studio nel più breve tempo possibile. La città aspetta un depuratore da 40 anni”.

“Gli impianti saranno costruiti con tecnologie innovative a membrana – ha invece spiegato l’amministratore delegato di Gesesa – Acea Piero Ferrari –. Un sistema che consentirà all’impianto depurazione di non generare cattivi odori”. Discorso a parte per le contrade dove, invece, saranno impiegate soluzioni diverse. Presente alla conferenza il sindaco Clemente Mastella che ha rivendicato il lavoro per recupoerare i fondi inizialmente persi dalla precedente amministrazione. "Ho avuto l'idea di affidare questo progetto alla Gesesa che lo deve eseguire secondo le indicazioni del commissario governativo per la Depurazione, Enrico Rolle".