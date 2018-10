Situazione settore forestale: richiesta di Incontro urgente Appello al deputato Franco Manzato

Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai idraulico forestali ed idraulico agraria e scaduto da anni.

Il rinnovo di questo contratto è importante per una categoria che svolge attività per la salvaguardia del territorio, ed interessa circa 65 mila addetti a livello nazionale, 4.500 circa nella regione Campania, 500 addetti nel Sannio, tra operai a tempo indeterminato e determinato.

Pertanto, le federazioni nazionali di categoria hanno inviato una nota al deputato Franco Manzato Sottosegretario di Stato Ministero Politiche agricole alimentari e forestali.

“Egregio Onorevole, da ormai troppi anni il comparto forestale vive una difficile situazione, aggravata in particolare dal perdurare dell’assenza di un tavolo negoziale per il rinnovo del contratto nazionale per gli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria”, per cui siamo a chiedere un urgente incontro per valutare lo stato del settore ed intraprendere le opportune azioni atte a favorire l’apertura di un tavolo di rinnovo con una controparte rappresentativa.

Nonostante diversi tentativi condotti unitariamente, non è stato possibile responsabilizzare e sensibilizzare sufficientemente le Regioni per affrontare questa problematica al fine di dare dignità e giusta qualificazione al lavoro forestale.

Il contratto di riferimento di settore è scaduto da sei anni e ad oggi non riusciamo ad avere un interlocutore pubblico che permetta una trattativa ed un rinnovo per i circa 65 mila lavoratori interessati, che operano nelle varie Regioni, a tutela della difesa idrogeologica ed a salvaguardia di una montagna ed un bosco produttivo. Certi dell’attenzione che la materia riveste e della Sua sensibilità, rimaniamo in attesa di un Vs. cortese riscontro.”

Redazione Bn