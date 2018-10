Comitato S. Clementina ringrazia carabinieri forestali Per aver svolto una serie di indagini ed appostamenti contro l'abbandono dei rifiuti nel quartiere

Il comitato di quartiere Santa Clementina, in occasione del proclamo delle prime due giornate ecologiche della stagione autunnale 2018, che si terranno sabato 6 e domenica 7 ottobre, vuole ringraziare il comando del Gruppo Carabinieri Forestale Benevento guidato dal colonnello Gennaro Curto, per le indagini svolte per diversi mesi e finalizzate alla repressione di illeciti ambientali che spesso hanno riguardato il quartiere Santa Clementina e Via Appio Claudio.

"Da circa un anno - spiega il comitato - i residenti lamentavano l'incremento dell'abbandono sistematico di rifiuti lungo la tangenziale Ovest, uscita Ponte Leporso, via Antico Sannio, Via Latina, Via San Cosimo e Via Gennaro De Rienzo, nonchè Zona Gran Potenza". Per questo motivo il direttivo del comitato i carabinieri forestali, "con il comandante Ermanno Mazzone, non hanno esitato ad accogliere le segnalazioni ed avviare tempestivamente un'attenta e faticosa attività investigativa, avvalendosi di tecnologie per le intercettazioni ambientali, supportati anche da continui appostamenti e pedinamenti notturni presso le aree, al fine di raccogliere prove oggettive degli illeciti segnalati ai danni degli ignari cittadini, in particolare degli associati del comitato che quotidianamente ripulivano le aree pubbliche e private, e costantemente inondate di rifiuti nei giorni successivi.

A margine delle attività investigative - scrive il Comitato - durate circa un anno, si registra un bilanco più che positivo solo da qualche settimana, poichè non si rilevano più abbandoni di rifiuti, essendo stati individuati e sanzionati per svariate migliaia di euro diversi cittadini che si divertivano a consumare un cosi ignobile comportamento.

In particolare, la cittadinanza tutta di Santa Clementina, ha apprezzato non solo le abili capacità investigative del comandante Mazzone, ma quanto anche la sensibilità dimostrata costantemente alla tematica ambientale, la correttezza e la deontologia professionale con cui ha saputo egregiamente gestire le attività di indagine, nella massima discrezione, riservatezza e senza alcuna interferenza con le quotidiane attività della cittadinanza e del comitato, senza mai affrontare con superficialità la problematica segnalata".

Nelle prossime settimane i carabinieri forestali annunciano dal Comitato di quartiere avvieranno una serie di ulteriori servizi per "reprimere anche il lancio di bottiglie, fazzoletti e involucri di sigarette. Apparentemente comportamenti banali, ma che invece potranno essere sanzionati poichè vanno ad alimentare spropositatamente la massa indifferenziata a carico della muncipalizzata Asia, con una notevole incidenza economica per la raccolta e lo smaltimento, che si riflette poi sul carico erariale di ogni singolo cittadino". infine il comitato ringrazia anche "tutti i fruitori del quartiere che quotidianamente assumono un atteggiamento rispettoso delle aree pubbliche, educati finalmente all'utilizzo di contenitori appositamente installati nelle svolgimento delle attività ludico-sportive".