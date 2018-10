Droga e bullismo, presentati i progetti per gli studenti Questura, Prefettura, Ufficio scolastico, Asl ed Arpac in campo per la prevenzione e la formazione

Anche per quest'anno scolastico Polizia di Stato, Ufficio scolastico provinciale, Arpac, Asl e Prefettura scenderanno in campo, o meglio tra i banchi per educare le nuove generazioni alla legalità.

Bullismo, cyberbullismo e la sensibilizzazione su problemi quali l'uso delle droghe al centro dell'iniziativa spiegata questa mattina in Questura alla presenza del questore Giuseppe Belelassai, della dirigente dell'Usp, Monica Matano, e dei dirigenti di Arpac e Asl.

“Il processo di educazione alla legalità – ha spiegato il questore Giuseppe Bellassai - non deve essere un processo che parte dalla Polizia di Stato e va verso le scuole ma anche un movimento inverso. Abbiamo bisogno di sapere quali sono gli effetti delle nostre attività sugli studenti. Dobbiamo capire se cambiare qualcosa”. E proprio in questa ottica, “quest'anno – spiega il dottore Bellassai - pur rimanendo i temi identici a quelli dello scorso anno, il nostro approccio punta ad essere ancora più completo. Riguardo al bullismo abbiamo recepito le indicazioni dei referenti alle legalità di raggiungere non solo gli alunni ma anche i genitori e gli stessi insegnanti”.

E sul tema 'droga'. La questura e tutti gli attori del progetto di legalità nelle scuole organizzeranno un evento con esperti rivolto a giovani di più scuole”.