Domani celebrazione in onore di San Francesco in basilica Alla Madonna delle Grazie: il programma

Domani, sabato 6 ottobre, si festeggerà solennemente San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, presso la Basilica della Madonna delle Grazie in Benevento. La celebrazione arriva in ritardo rispetto al giorno tradizionale del 4 ottobre, in quanto quest’anno è toccato alla Regione Campania recarsi in pellegrinaggio ad Assisi, sulla tomba del Santo, per offrire l’olio per la lampada votiva al Patrono d’Italia. Sono stati molti anche i beneventani che si sono recati nella città di Assisi per la celebrazione nazionale di San Francesco nei giorni 3 e 4 ottobre.

Domani sera, invece, ci sarà la celebrazione solenne presso la Basilica della Madonna delle Grazie in Benevento. La celebrazione eucaristica delle ore 19 sarà presieduta da S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento. Nel corso della solenne liturgia si ripeterà anche a Benevento il tradizionale rito di accensione della lampada votiva a San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. Quest’anno ad accendere la lampada saranno Teresa Zurlo, ministra dell’Ordine Francescano Secolare, e Michele Intorcia, presidente della Gioventù Francescana, le due fraternità laicali francescane che operano presso la Basilica della Madonna delle Grazie. I frati hanno voluto questo per due motivi: la celebrazione del 40° anniversario della promulgazione della Regola dell’Ordine Francescano Secolare da parte di Papa Paolo VI, avvenuta il 24 giugno 1978, e la centralità dei giovani nel cammino della Chiesa, alla luce del Sinodo dei Vescovi che si sta tenendo in Vaticano proprio sulla gioventù.

La celebrazione eucaristica di domani sera in onore di San Francesco, sarà animata dalle corali operanti presso la Basilica della Madonna delle Grazie.