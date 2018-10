Settimana del Benessere Psicologico all'Unisannio Spazio ascolto vittime di violenza: istituzioni e professioni in rete per la prevenzione

La Settimana del Benessere Psicologico fa tappa il 9 ottobre a Benevento. L’evento annuale organizzato dall'Ordine Psicologi Campania, previsto quest’anno dall’8 al 13 ottobre 2018, prevede un incontro all’Università degli Studi del Sannio, nell’ambito delle iniziative sostenute dal CUG, il Comitato Unico di Garanzia dell’ateneo.

L'obiettivo dell'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e realizzato su tutto il territorio regionale con la partecipazione attiva degli psicologi campani e delle Città Amiche del Benessere Psicologico, è diffondere una cultura psicologica attraverso il concetto di benessere psicologico, creando contesti di riflessione tra istituzioni, cittadini e psicologi, rendendo visibili le competenze, le azioni e gli ambiti in cui lo psicologo opera e attivando reti capaci di evidenziare e risolvere le necessità del territorio.

L’incontro del 9 ottobre, sullo “Spazio ascolto vittime di violenza: istituzioni e professioni in rete per la prevenzione e la tutela”, prenderà il via alle ore 10.30, presso l’Aula Ciardiello del plesso universitario di Via delle Puglie. Nell’occasione verrà raccontata l’esperienza dello “Spazio ascolto” attivato presso la Procura di Benevento da marzo scorso, un presidio antiviolenza nato a seguito di un protocollo sottoscritto tra la stessa Procura, l’Ordine degli Avvocati, la Camera Penale e la Cooperativa E.V.A.

Dopo i saluti del rettore di Unisannio Filippo de Rossi, del procuratore Aldo Policastro, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento Alberto Mazzeo e del presidente dell’Ordine degli Psicologi Antonella Bozzaotra, sono previste le relazioni di Marcella Pizzillo, sostituto procuratore della Procura di Benevento; dell’avvocato Giuseppe Romano, di Francesco Vespasiano, docente di Sociologia dell’Università del Sannio; e di Carmen Festa, psicologa e psicoterapeuta. Introduce e modera Antonella Napolitano, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’ateneo sannita.