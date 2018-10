Vertenza Cmr, lavoratori sanità in piazza Sit-in di protesta dei lavoratori di Sant'Agata de' Goti. Sindacati ricevuti in prefettura

Sit in questa mattina dinanzi alla Prefettura dei dipendenti del Cmr SpA promossa dalle rappresentanze provinciali e aziendali della FpCgil e della Fials.

"Malgrado problemi logistici e di responsabilità nei confronti del servizio sanitario della struttura erano presenti a Benevento ben 40 dipendenti. E’ stata dibattuta - scrivono i sindacalisti al termine della manifestazione - tra gli operatori la problematica legata alla proposta concordataria del CMR-Neuromed. Una proposta fallimentare e offensiva nei confronti dei lavoratori che in questa procedura concorsuale sono anche e principalmente creditori. La mobilità di ben 49 dipendenti e il cambio contratto di lavoro sono operazioni completamente illegali e dannose per i lavoratori e per lo stesso CMR .

Siamo stati ricevuti da un funzionario della Prefettura ed abbiamo espresso la volontà di spostare il tavolo di trattativa, attualmente presente in Confindustria, nella stessa Prefettura, con la partecipazione Istituzionale dell’ASL e dei Commissari Giudiziali nominati per il Concordato Preventivo del CMR. Riteniamo la sede della Prefettura luogo maggiormente garante delle posizioni in campo e di valutazione obiettiva e propositiva della vertenza CMR. Abbiamo proclamato - annunciano Cgil e Fials - ulteriori azioni di lotta sindacale se persisterà la volontà chiusa, dannosa e improduttiva dell’attuale gestione CMR".