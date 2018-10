Voucher per Nido e Micronido, da lunedì al via le iscrizioni Ecco a chi sono destinati i buoni e dove sono le strutture dell'Ambito territoriale B1

L'Ambito Territoriale B1 avvisa che, dal giorno 08/10/2018, sono aperte le iscrizioni per l'inserimento di 68 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi nei servizi educativi per la prima infanzia di Nido e Micronido a compartecipazione della tariffa praticata, mediante la concessione di buoni servizio (voucher) da spendere presso i seguenti servizi accreditati, presenti sul territorio dell’Ambito B1: Micro Nido "Biberon", via Ponticelli n. 18 – Benevento; Nido "Magiclandia", via Maiello – (fraz. Beltiglio) Ceppaloni; Nido "Seconda stella a destra", via A. Meomartini – Benevento; Nido "La culla dei sogni", via N. Calandra n.1 – Benevento.

Il servizio è previsto per la durata di n. 8 mesi, da novembre 2018 al 30 giugno 2019. Possono beneficiare dei buoni servizio (voucher) prima infanzia (0-36 mesi) i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1 (Benevento, Arpaise, Apollosa, Ceppaloni e San Leucio del Sannio); essere genitori di bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi e che non abbiano compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre dell’anno educativo in cui si richiede l’iscrizione; essere in possesso di reddito ISEE non superiore ad € 28.694,60.

Il buono servizio (voucher) per la fruizione del servizio nido e micro nido è soggetto a compartecipazione da parte dell’utenza, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento del sistema dei servizi e delle tariffe per la prima infanzia Ambito B1. Il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni è stato aggiornato con Determinazione dirigenziale n. 107 del 08/02/2018, che ha determinato la soglia minima I.S.E.E al di sotto della quale il richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, pari ad € 10.554,34. La soglia I.S.E.E. al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio è pari ad € 28.694,60.

L'istanza va presentata al Comune di residenza del beneficiario, su apposito modulo debitamente compilato, entro e non oltre il giorno 25/10/2018, corredata di copia del documento di riconoscimento, di certificazione ISEE familiare riferita all’anno precedente, di certificazione medica attestante lo stato di salute del minore ed eventuale altra documentazione attestante ulteriori requisiti dichiarati.

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti: Servizio Sociale Professionale tel. 0824772606, Ufficio di Piano - V.le dell’Università 10 - 82100 Benevento - Tel. 0824 772623/622/88 Fax 0824 326211 e-mail: ufficiodipianob1@comunebn.it - pec: pszambito1@pec.comunebn.it