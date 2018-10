Il comune ringrazia il comitato di quartiere Santa Clementina Feleppa: "Grazie per l'importante lavoro e l'abnegazione costante"

ll consigliere comunale con delega al Verde, Angelo Feleppa, a nome del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella e di tutta l’Amministrazione comunale ringrazia il comitato di quartiere “Santa Clementina” ed il presidente Claudio Rocco, “per il prezioso e continuo contributo offerto in occasione della nuova edizione delle giornate ecologiche, tutt'ora in corso. Ho avuto modo di apprezzare da vicino – ha commentato Feleppa - l'importante lavoro e l'abnegazione costante che questi cittadini mettono in campo per la tutela e la tenuta del territorio. Saggio esempio civico di appartenenza. Durante i lavori si è avuto modo di constatare, purtroppo, anche il continuo abbandono di rifiuti da parte di ignoti. In quest’area, il prezioso intervento di organi di investigazione ha già prodotto risultati importanti. Anche per questo motivo, mi preme ringraziare, altresì, i Carabinieri, impegnati in queste importanti attività di controllo. Nella stessa mattinata – conclude Feleppa -, ho avuto modo di incontrare un nutrito ed affiatato gruppo di rappresentanti dell'istituendo comitato di quartiere "Rione Ferrovia", con i quali si è discusso degli obiettivi che si vogliono mettere in campo e di una serie di interventi da attuare, d'intesa con l'Amministrazione comunale, nel breve periodo”.