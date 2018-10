Al via in città l'esercitazione di protezione civile | VIDEO A tre anni dall'alluvione del 2015. Petito: "All'associazione servirebbe una sede più idonea"

Partita oggi a Benevento l'esercitazione della protezione civile di Benevento che si svolgerà fino a domani nei pressi dello Stadio Ciro Vigorito e in altri punti della città dove verranno allestiti gli scenari di emergenza. In mattinata i volontari guidati da Aniello Petito hanno allestito il campo base. A seguire gli uomini e le donne dell'associazione sannita hanno effettuato un breafing e a seguire è stato avviato l'allestimento dei mezzi e delle tende, del materiale logistico. Dal pomeriggio e fino a domani si aleterneranno uomini e mezzi da vari paesi delal provincia sannita.

"Da 30 anni siamo in campo per la prevenzione e per affrontare emergenze come quella dell'alluvione del 2015. Da quei drammatici giorni – spiega il presidente dell'associazione di volontari della Protezione civile – abbiamo imparato il valore della tempestività. E' fondamentale in quei casi arrivare immediatamente e mettersi all'opera nei minuti successivi alle calamità naturali".

Petito poi spiega: "Per la protezione civile di Benevento servirebbeuna sede più grande e pratica, dove sistemare anche il amteriale che abbiamo". Da decenni l'associazione è ospitata al piano terra di uno stabile di piazza Santa Maria degli Angeli. Una sede non più sufficiente visto il numero di mezzi ed attrezzature a disposizione dei volontari.

Al.Fa