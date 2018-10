A Benevento il seminario "La crisi come momento di crescita" Il convegno l'11 ottobre per la Settimana del Benessere Psicologico

Dall’8 al 13 ottobre si svolgerà la IX edizione della Settimana del Benessere Psicologico, un evento annuale promosso dall'Ordine degli Psicologi della Campania su tutto il territorio regionale che vedrà la partecipazione attiva degli Psicologi campani, delle Città, delle Scuole e, da quest’anno, delle Professioni Amiche del Benessere Psicologico.

Tra le aniziative sul tema della “resilienza”, l’11 ottobre alle ore 18:00 presso Fautrix-Libreria Masone Alisei, le psicologhe Annachiara Luciani, Sara Luciano, Anna Passaro e Sara Stringara e l’avvocato Danilo Parente presenteranno un seminario aperto al pubblico dal titolo “Storie di resilienza femminile: La crisi come momento di crescita”.

Nel seminario verranno affrontate diverse tematiche il cui fulcro è costituito dalla resilienza femminile analizzata nei contesti di crisi individuale che si nascondono in stili relazionali disfunzionali nonché in circostanze di vita che ciascuno di noi può aver vissuto personalmente o riconosciuto nelle storie di vita altrui. La violenza sulle donne assume molteplici forme e modalità, con declinazioni fisiche, psicologiche, sessuali, economiche e sociali, ma si tratta di un fenomeno che può riguardare tutti, non solo le vittime. Le relazioni amorose che sfociano in rapporti malsani e “tossici” si configurano come forme d’amore distruttive dalle quali si può uscire solo riconoscendone il potenziale dannoso. Inoltre, sempre più spesso la cronaca presenta situazioni di sfruttamento e maltrattamento relative a giovani immigrate, vittime del fenomeno della tratta a scopo sessuale.

In queste situazioni di crisi, la resilienza costituisce dunque un fattore protettivo, poiché è la capacità di far fronte ad eventi negativi e traumatici e di riorganizzare la propria vita con una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, restando aperti alle opportunità positive. Dalla crisi, quindi, è possibile rinascere e risorgere dalle ceneri come la mitica fenice..

L'evento si propone come momento di informazione, sensibilizzazione e scoperta di storie di resilienza femminile, al fine di fornire indicazioni e suggerimenti per prevenire e contrastare questo fenomeno dal punto di vista normativo, emozionale, psicologico, grazie ad interventi di esperti del settore, creando contesti di riflessione e attivando reti capaci di evidenziare e risolvere le necessità del territorio.