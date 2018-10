Torna doposcuola popolare: "Attività fondamentale nel Rione" Il L@P torna con insegnanti, psicologhe e mediatrici per i ragazzi del rione Libertà

Dopo il rischio concreto di veder morire una delle attività sociali più importanti per il Rione Libertà, riparte il doposcuola popolare del L@P Asilo 31. Un'attività al centro anche di approfondimenti di Ottopagine, con i genitori del Rione che ne sottolineavano l'importanza viste le difficoltà di seguire personalmente i figli che senza l'assistenza dei volontari del L@P sarebbero rimasti per strada in un rione difficilissimo.

E' l'ottavo anno consecutivo del doposcuola popolare, sempre gratuito, sempre in via Firenze e ancora una volta col supporto e la guida di figure professionali come insegnanti, psicologhe e mediatrici familiari.

Domani la partenza delle attività didattiche con novità rispetto agli anni scorsi: “Come lo scorso anno il servizio di doposcuola si suddividerà in due aree. L'area dedicata al recupero scolastico nei giorni Lunedí, Mercoledí e Venerdí dalle 15.30 alle 18.30 e l'area dei laboratori di partecipazione e interazione tra giovani e familiari ogni Giovedí dalle 16.00 alle 19.00.

Potranno usufruire del servizio gratuito I primi 50 giovani delle scuole elementari, medie, superiori che faranno iscrizione.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la nostra segreteria in Via Firenze 1.

L'attività di doposcuola popolare è solo una piccola parte delle attività che a partire da questo mese saranno messe in essere dal L@p Asilo 31, che finalmente dopo anni di battaglie ha regolarizzato con un contratto la propria posizione con il Comune di Benevento, che dopo una prima fase di scontro ha riconosciuto il valore sociale delle nostre attività”.