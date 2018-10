Modifiche per l'elezione del presidente della Provincia Ecco le indicazioni

ll Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha disposto che il seggio elettorale per le votazioni del Presidente della Provincia il prossimo 31 ottobre resti aperto sino alle ore 23.00 e che le operazioni di scrutinio inizino subito dopo la chiusura delle urne.

Il decreto del Presidente, che modifica le sue precedenti disposizioni in merito, recepisce una raccomandazione in tal senso votata dalla Camera dei Deputati, fatta propria sia dall’Unione delle Province d’Italia che dalla Conferenza Stato – Regioni, e quindi trasmessa con una Circolare dal Ministero dell’Interno a tutte le Province.

Com’è noto, l’elezione del Presidente della Provincia, definita di secondo livello perché riservata solo agli Amministratori comunali in carica, è disciplinata dalla legge n. 56 del 2014, la quale impone che si voti in una sola giornata.

Il Governo, nei giorni scorsi, aveva disposto che l’Elezione per il rinnovo degli Organi nel 2018 si svolga in data 31 ottobre p.v.; la Camera dei Deputati, dal canto suo, nel recepire il Decreto legge del Governo, aveva tuttavia osservato che il giorno successivo, 1° novembre, è la Festa di Ognissanti: da qui l’auspicio affinché fosse disposta che l’intera procedura elettorale, compreso lo spoglio delle schede, possa svolgersi in una sola giornata, appunto entro il 31 ottobre.

Inoltre la Camera dei Deputati aveva chiesto formalmente che l’orario per le votazioni fosse prorogato per un massimo di altre 3 ore fino appunto alle 23.00, per consentire la più ampia partecipazione al voto di tutti gli aventi diritto.

Entrambe le raccomandazioni sono state recepite da Ricci e sono dunque state ufficialmente rese note con la pubblicazione prevista dalla legge.

Redazione Bn