Lavori sulla rete elettrica in centro: "Non usate ascensori" I lavori nella zona di Ponticelli e del Viale dei Rettori: "Non commettete imprudenze"



Questo pomeriggio i tecnici di E-Distribuzione saranno al lavoro dalle ore 14.30 alle 18.30 nel centro di Benevento per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete elettrica del capoluogo beneventano.

I lavori, che rivestono carattere di urgenza e improrogabilità, richiederanno una temporanea interruzione del servizio per la quale i clienti sono stati preavvisati mediante affissioni nelle zone interessate con dettaglio di orario e civici interessati.

Gli interventi delle squadre sono stati organizzati in modo da ridurre al minimo i disagi per i clienti, tuttavia per ragioni tecniche e di sicurezza non è possibile lavorare con le linee in tensione o garantire una fonte alternativa di alimentazione.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Di seguito il piano dei lavori previsti oggi, 9 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30:



via Ponticelli da 2 a 8, da 12 a 14, 30, 3, 7, sn,34, da 1 a 5a, da 9 a 11, 19, 23, 27

viale dei Rettori 24, da 31 a 35, da 39 a 41, sn, sn57

via di Tocco Gugl. 8, da 12 a 14

via cupa Ponticelli 2a

via Collevaccino p. 5

contrada Ponticelli 14, 25

via S Pasquale sn, sn

contrada Fossi da 14 a 16

strada S Pasquale 2, sn

via del Pomerio sn