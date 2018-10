Liste d'attesa, un numero nazionale per le segnalazioni Un punto di ascolto e centro di divulgazione di notizie

La Asl di Benevento comunica che il Ministero della Salute ha avviato, dal 2 ottobre scorso, l’attivazione di un numero di pubblica utilità: 1500; un punto di ascolto e centro di divulgazione di notizie inerenti le liste d’attesa.

In pratica, l’utente potrà ricevere informazioni rispetto alle visite specialistiche cui è interessato oppure effettuare segnalazioni rispetto ad eventuali disagi.



Ricordiamo che in base a quanto stabilito dalla normativa regionale, per le liste d’attesa devono essere rispettate 4 classi di priorità: urgente - da garantire entro poche ore (massimo 72 ore) e quindi da riservare ai casi gravi in cui vi può essere un reale rischio per il paziente; breve – da erogare entro un massimo di dieci giorni; differita - per le prestazioni per cui si può attendere fino a 30 giorni (se si tratta di visite specialistiche) o fino a 60 giorni (per gli esami e le prestazioni strumentali); programmabile - riferita a problemi che richiedono approfondimenti ma che non necessitano di risposta in tempi rapidi; queste prestazioni sono comunque garantite entro un massimo di 180 giorni. Valutare e indicare la classe di priorità è obbligo e facoltà esclusiva del medico di medicina generale.

Redazione Bn