Nasce la prima associazione di quartiere di sole donne A Contrada Pantano ieri sera la presentazione di "La voce delle donne"

"La voce delle donne". Si chiama così la prima associazione di quartiere di Benevento costituita da sole donne. Ieri sera al circolo Maleventosport si è tenuta la serata inaugurale con la presentazione del direttivo con Rita velardi presidente, Silvia Masotti vicepresidente, Antonietta Belperio tesoriere e Patrizia Ciampa segretario. Il direttivo dsi completa poi con le consigliere: Anna Russo, Maria Schipani, Annamaria Russo, Beatrice Scocca e Monica Frangiosa.

Oltre 50 le iscritte come socie sostenitrici. Lo scopo dell'associazione è approfondimento dei problemi e miglioramento delle condizioni di vita del quartiere. In particolar modo l'associazione si impegnerà e si attiverà far accendere i riflettori sui problemi che ancora oggi a distanza di tre anni i residenti di Pantano vivono dopo l'alluvione del 15 ottobre 2015. Non solo problematiche di quartiere ma anche l'organizzazione di manifestazioni ed eventi di interesse collettivo.

Altro scopo dell'associazione di contrada Pantano è quella di creare una sinergia con le altre contrade e perché no puntare anche al miglioramento della città.