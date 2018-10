Comune, lunedì riprenderanno i lavori scala mobile Gli uffici comunali e il megaparcheggio saranno accessibili da via Tiengo e via Nassiriya

Il Settore Opere Pubbliche rende noto che da lunedì 15 ottobre e fino alla fine dei lavori la scala di collegamento tra via del Pomerio e il piazzale Iannelli resterà chiusa per consentire la prosecuzione dei lavori d’installazione della scala mobile e della relativa copertura.

L’accesso pedonale agli uffici comunali del Palazzo ex Impregilo e al megaparcheggio potrà quindi avvenire esclusivamente da via Tiengo e da via Vittime di Nassiriya. La chiusura della scala sarà opportunamente segnalata e saranno indicati anche i percorsi alternativi per gli accessi.

Si avvisa, inoltre, che via del Pomerio resterà parzialmente chiusa al traffico fino al 19 ottobre in corrispondenza dell’accesso alla scala mobile.