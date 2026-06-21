Museo ARCOS. Inaugurata la mostra "Trame e Geometrie della Materia" La personale di Costantino Baldino visitabile fino al 6 settembre

stata inaugurata sabato 20 giugno, presso il Museo ARCOS di Benevento, la mostra personale di Costantino Baldino “Trame e Geometrie della Materia”, a cura di Francesco Creta, visitabile fino al 6 settembre.

All’inaugurazione sono intervenuti il direttore del Museo ARCOS, Ferdinando Creta, il prof Lorenzo Canova, critico d’arte dell’Università del Molise, e il consigliere provinciale e del Comune di Benevento Giovanni Zanone, che ha portato i saluti istituzionali della città e della Provincia di Benevento, sottolineando il valore dell’iniziativa nel panorama culturale del territorio.

Nel corso della presentazione, l’artista Costantino Baldino ha illustrato i nuclei fondamentali della propria ricerca, mentre il curatore Francesco Creta ha evidenziato la qualità del percorso espositivo e la sua capacità di restituire in modo unitario la complessità del lavoro dell’artista.

“Il lavoro di Costantino Baldino – ha dichiarato il curatore Francesco Creta – trova negli spazi suggestivi del Museo ARCOS una collocazione particolarmente felice. Le opere instaurano infatti un dialogo diretto con l’architettura e con la luce del museo, amplificando la percezione delle superfici, delle materie e delle geometrie. È un incontro che valorizza reciprocamente spazio e opera, rafforzando la forza immersiva dell’intero progetto espositivo.”

Creta ha inoltre sottolineato come la ricerca dell’artista si distingua per coerenza e respiro internazionale: “Baldino sviluppa un linguaggio rigoroso e al tempo stesso profondamente sperimentale, in cui la materia diventa struttura e il colore si fa principio generativo della forma e della visione.”

Il percorso espositivo si articola attorno ai due principali ambiti della produzione di Baldino: da un lato le opere realizzate con il denim, in cui il materiale tessile viene trasformato in superficie pittorica e stratificazione di memoria; dall’altro le composizioni geometriche, fondate su un equilibrio dinamico tra forma, spazio e percezione.

L’allestimento, concepito in relazione diretta con gli spazi del Museo ARCOS, mette in dialogo le diverse fasi della ricerca dell’artista, evidenziando la continuità tra gesto e progetto, materia e struttura.

La mostra è promossa dalla Provincia di Benevento, dal Museo ARCOS con il supporto di Sannio Europa, in collaborazione con Casa Turese.