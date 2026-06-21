Giostre due settimane al Rione Ferrovia. "Chiediamo controlli costanti"

"Accogliamo l'arrivo del Luna Park per la Festa della Madonna delle Grazie consapevoli di quanto questo appuntamento sia importante per la nostra comunità, per l'economia locale e per il legame profondo con la nostra Patrona. Tuttavia, proprio perché le giostre quest'anno rimarranno al Rione Ferrovia per ben due settimane, dal 24 giugno al 6 luglio, sentiamo il dovere di dare voce e tutelare chi quella zona la abita ogni giorno".
Così la segretaria cittadina del Partito Democratico di Benevento, Rosa Razzano e il consigliere comunale Raffaele De Longis in una nota.
"La convivenza tra la festa e la vita quotidiana dei residenti è una priorità - rimarcano i due esponenti del Pd -. In estate, con le temperature che si alzano, le finestre restano aperte e la necessità di riposare la notte diventa ancora più importante per tutti, a partire dalle persone anziane, dai malati e dai bambini. Per questo motivo, chiediamo che ci sia una vigilanza attenta e costante sul rispetto delle regole e, in particolare, sugli orari di chiusura e sullo spegnimento della musica delle attrazioni.
Accanto al diritto al riposo, c'è la necessità di garantire la vivibilità e la sicurezza del quartiere. L’afflusso di visitatori è una bellissima notizia, ma non deve paralizzare il rione: i residenti devono poter accedere tranquillamente ai servizi di sempre e muoversi senza disagi. Soprattutto, è fondamentale che tutte le vie di transito restino libere e sgombre, per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.
Siamo convinti - rimarcano dal Partito Democratico - che il diritto allo svago e il diritto alla salute e alla quiete pubblica possano e debbano camminare insieme. Visto che il Comune è andato incontro agli operatori riducendo il canone del 70%, ora è altrettanto giusto chiedere il massimo rispetto e la massima responsabilità nei confronti dei residenti del Rione Ferrovia. Da parte nostra, vigileremo con attenzione affinché nessuno venga lasciato solo e la festa sia un momento di gioia per tutta la città.
Saremo pronti a intervenire insieme ai residenti e ad alzare la voce per tutelarli se le regole del buon vivere non saranno rispettate".