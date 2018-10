Libera partecipa alla manifestazione studentesca di domani Al fianco dei ragazzi del Collettivo Studentesco ClandestinaMente

Il Coordinamento provinciale di Libera a Benevento è al fianco dei ragazzi del Collettivo Studentesco ClandestinaMente, promotori e organizzatori del corteo studentesco che avrà luogo domani a partire dalle ore 9:00 in Piazza Risorgimento.

La manifestazione di domani, a cui sono chiamati a partecipare i ragazzi di diversi Istituti scolastici cittadini, è un momento importante per dire no al Dl Salvini, il decreto sicurezza approvato il 24 settembre dal Governo.

Si tratta di un provvedimento molto discutibile che lascia dubbi su molte questioni, a partire da quella legata alla gestione dei flussi migratori. Particolare attenzione, inoltre, è da puntare sugli aspetti legati alla modifica della normativa in materia di gestione dei beni confiscati che agevolerebbe la vendita dei beni ai privati, consentendo, di fatto, alla criminalità organizzata di rientrare in possesso dei propri averi.

È un bene che i giovani promotori del corteo tengano alta l'attenzione su questi temi proponendo la forza dei valori della vita, della giustizia, dell'educazione alla libertà ed alle scelte, dello spirito critico e del senso di matura partecipazione. Il valore della protesta non violenta e la forza del pensiero e delle parole trovano la propria espressione diventando educazione al sogno ed alla progettualità, sinonimo di amore per la propria terra e territorio. In nome di questi valori il coordinamento di Libera a Benevento si schiera al fianco degli organizzatori e convintamente parteciperà al corteo di domani.