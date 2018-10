Protocollo d'intesa per la chiesa di Sant'Ilario a Port'Aurea Nuova illuminazione predisposta dal Comune ed un nuovo accesso al parco

Il presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha incontrato questa mattina il soprintendente Archeologia di Caserta e Benevento, Salvatore Buonomo, in merito ad un progetto, proposto dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, finalizzato alla valorizzazione dell’area di pertinenza della Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea a poche decine di metri dall’Arco di Traiano di Benevento. Il progetto prevede una nuova illuminazione, predisposta a cura del Comune capoluogo, ed un nuovo percorso di accesso e fruibilità al parco, nel quale insiste anche un’area archeologica, finalizzato anche a ricreare la unitarietà del rapporto tra la Chiesa di Sant’Ilario e l’Arco di Traiano.

Una bozza di Protocollo d’Intesa è stata predisposta sull’argomento: si sta definendo una data per la sottoscrizione tra Provincia, Comune e Soprintendenza.

Ricci a tale proposito ha dichiarato: “La cooperazione tra le Istituzioni è fondamentale per lo sviluppo del territorio ed in particolare per la tutela dei beni culturali. Prendo atto con molto piacere delle parole pronunciate dall’Assessore Comunale Rossella Del Prete nel presentare stamani la Conferenza su “L’Antico Egitto in Campania” al Museo Arcos, circa la volontà di proseguire la collaborazione tra Comune e Provincia in questa materia, avendo, come ha sottolineato l’esponente della Giunta Mastella, operato con impegno in particolare per la tutela dei beni archeologici del Tempio isiaco. Penso che questa rinnovata cooperazione istituzionale non potrà che fare bene al territorio”.