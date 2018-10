Foglianise dona all'Arma lo stemma araldico in grano | FOTO Questa mattina la cerimonia presso la Compagnia carabinieri di Montesarchio

Questa mattina a Montesarchio, presso la caserma dei Carabinieri si è tenuta la cerimonia ufficiale della donazione dello stemma araldico dell’Arma, opera dei Maestri della Paglia di Foglianise da parte dell’Amministrazione Comunale di Foglianise rappresentata dal sindaco Giuseppe Tommaselli intervenuto al pari dei componenti della Giunta. La delegazione composta anche da altre autorità della Valle Vitulanese, tra cui anche il Comandante della Stazione di Vitulano, Carlo D’Argenio, è stata ricevuta dal tenente colonnello Simone Salotti (in sostituzione del Comandante Provinciale Alessandro Puel, impegnato a Pietrelcina) e dal maggiore Leonardo Madaro, comandante della locale Compagnia. Dopo il doveroso saluto e i ringraziamenti del Maggiore Madaro, il primo cittadino di Montesarchio, Francesco Damiano, ha evidenziato la preziosa opera dei maestri pagliai ed ha rivolto un plauso ed un ringraziamento nei confronti dell’Arma che rappresenta da sempre presidio per la sicurezza nella cittadina di cui lui è sindaco. “Sono lieto di portare in questo luogo – ha invece affermato il sindaco di Foglianise - il saluto di riconoscenza e i sentimenti di gratitudine che la comunità di Foglianise intende tributare all’Arma dei Carabinieri da sempre impegnata, sul nostro territorio, per garantire indispensabili condizioni di sicurezza. Un grazie sentito sento di rivolgerlo in questo momento al Comandante provinciale dei Carabinieri di Benevento, Alessandro Puel per il garbo, la premura e la vicinanza che sin dal suo insediamento a Benevento ha sempre mostrato verso la nostra Città. Sono infatti convinto – ha rimarcato Tommaselli - che solo il dialogo e la cooperazione tra le istituzioni possono contribuire a rendere migliore il nostro territorio e a rafforzare la fiducia delle nostre comunità verso chi è chiamato a garantire l’ordine pubblico e la civile convivenza”. Il vicecomandante Provinciale Simone Salotti ha infine ringraziato per la donazione dello stemma dell’Arma ed ha evidenziato l’importanza della collaborazione con i cittadini “con le finalità di interagire con il territorio per la sua sicurezza”.