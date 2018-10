Via del Pomerio chiusa: traffico in tilt e proteste | FOTO Viabilità congestionata, contravvenzioni ed auto rimosse con il carro attrezzi

Risveglio difficile per Benevento. Il centro cittadino ha fatto i conti con la chiusura di via del Pomerio, la strada che collega l’Arco di Traiano con l’incrocio del ponte Vanvitelli, disposta dal Settore Opere Pubbliche per consentire i lavori d’installazione della scala mobile di accesso agli uffici comunali del Palazzo ex Impregilo e al megaparcheggio.

Una chiusura che ha mandato il traffico cittadino completamente in tilt.

Un blocco durato diversi minuti e reso ancor più difficile dall'orario di ingresso alle scuole cittadine. In particolare nella zona dell'Arco di Traiano i pullman con gli studenti provenienti dalla provincia si sono trovati a fare i conti con la totale assenza di spazio dovuta ai maldestri parcheggi a ridosso del monumento.

Necessario dunque l'intervento dei vigili urbani che hanno elevato contravvenzioni e disposto l'intervento del carro attrezzi che ha portato via numerose automobili.

Ovviamente il blocco nel centro ha causato ripercussioni anche ad altre zone cittadine, con incolonnamenti e lunghi tempi di attesa. La situazione è ancor più difficile se si considera anche la chiusura del Ponte San Nicola.

I lavori, che hanno preso il via nelle prime ore del mattino, dovrebbero concludersi per venerdì 19 ottobre, fino ad allora via del Pomerio resterà completamente chiusa al traffico.

E' già polemica, a riguardo, tra residenti e commercianti che lamentano i disagi legati alla chiusura e chiedono che i lavori siano effettuati nelle ore notturne evitando la paralisi della zona. I commercianti questa mattina hanno incontrato l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello.