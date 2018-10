Elezioni Provincia, effettuato il sorteggio dei candidati Questo il responso...

Effettuato presso la Rocca dei Rettori il sorteggio del numero d’ordine in base al quale i nomi dei candidati a presidente della Provincia di Benevento, ammessi all’elezione del 31 ottobre, dovranno essere riprodotti sulla scheda elettorale.

Questo il responso:

1. Antonio Di Maria

2. Francesco Damiano.

L'Ufficio Elettorale, presieduto da Libera Del Grosso, oltre a tale adempimento, ha quindi provveduto ad individuare anche l’ubicazione del Seggio Elettorale, secondo le direttive inviate dal Ministero dell’Interno a tutte le Province.

I 936 Amministratori Comunali del Sannio aventi diritto al voto il giorno 31 ottobre 2018 potranno esercitarlo dalle ore 8,00 alle ore 23,00 presso la Rocca dei Rettori, nella sede istituzionale della Provincia, in piazza Castello di Benevento.

Il Seggio con le relative cabine è ubicato al primo piano del monumento nella Sala del Consiglio Provinciale, con unico accesso dal portone in ferro della stessa Rocca (dai Giardini della medesima). Per Seggio Elettorale è anche da intendersi l’androne d’ingresso e l’atrio interno della Rocca e l’ambiente antistante la Sala Consiliare. Per il superamento delle barriere architettoniche è garantito l’impiego dell’ascensore, raggiungibile attraverso la Corte della stessa Rocca dei Rettori, terza porta a destra, e del corridoio di accesso all’ambiente antistante la Sala delle votazioni, lungo il quale sono altresì ubicati i servizi per normodati e diversamente abili.

Redazione Bn