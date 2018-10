Benevento, appello di Franzese al sindaco Mastella Sotto accusa piano traffico e commercio

La commissione attività produttive ha concluso la fase di analisi delle linee guida inviate dalla sopritendenza sul nuovo regolamento per i dehors.

"La commissione - spiega il presidente Mimmo Franzese - dopo la seduta sul tema presenterà le proprie osservazioni al sindaco con l'intento di venire incontro a tutte le esigenze coinvolte su tale tematica".

"Dobbiamo invece constatare con rammarico - afferma il presidente della commissione Attività Produttive - di aver appreso soltanto da uno gestori dei locali che l'assessore Ambrosone ha organizzato con gli esercenti del centro storico già tre incontri per affrontare tematiche di cui la commissione consiliare, pur essendo organo competente in materia, non è mai stata informata.

I componenti della Giunta come la Delcogliano in merito al piano traffico e come Ambrosone in tale circostanza che hanno deciso di perseguire la propria strada in solitaria non possono però di certo sperare di avere in Consiglio il sostegno di chi, come il sottoscritto, non viene coinvolto nel confronto.

Rivolgo pertanto - conclude Franzese - un appello al sindaco Clemente Mastella affinché intervenga su tali questioni, poiché ritengo che adesso tali atteggiamenti degli assessori non siano più tollerabili".

Redazione Bn