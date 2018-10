Benevento, Ricci convoca il consiglio provinciale Ecco gli argomenti all'ordine del giorno

Il Consiglio Provinciale di Benevento è stato convocato dal Presidente Claudio Ricci presso la Rocca dei Rettori nella Sala Consiliare per il giorno lunedì 22 ottobre 2018, alle ore 11.30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione Verbali sedute precedenti.

2) Piano Provinciale per il dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta formativa anno 2019. Ratifica.

3) Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce “Tangenziale Ovest di Benevento”. Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita, aree alla località Gran Potenza del Comune di Benevento in proprietà della ditta Formato Antonio ed altri. Sentenza definitiva Tribunale Ordinario di Benevento n. 1295/2018 pubblicata il 13.07.2018 R. G. n. 3535/2012 – Rep. 1934/2018. Riconoscimento debito fuori bilancio.

4) A. S. Asea Bilancio di Esercizio 2017.

5) A. S. Asea Piano Programma 2018/2020. Budget 2018 e Budget pluriennale 2018/2020. Approvazione.

6) Affidamento all’ A. S. Asea del servizio di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici e privati e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienico – sanitari del territorio di competenza della Provincia di Benevento. Approvazione schema contratto di servizio.

Il Consiglio Provinciale, inoltre, nel prosieguo, riunito in seduta pubblica aperta, tratterà del seguente ulteriore argomento:

7) Situazione rifiuti e crisi SAMTE: Comunicazioni del Presidente ed eventuali determinazioni.

Alla discussione su tale ultimo punto all’Ordine del giorno sono stati espressamente invitati dal Presidente Ricci anche il Vice Presidente e Assessore regionale all’Ambiente Fulvio Bonavitacola; il Presidente dell’Ato Rifiuti e Sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella; l’Amministratore Unico e il Revisore del Conto di Samte srl, rispettivamente Domenico De Gregorio ed Ernesto Perone, che del resto avevano formalmente sollecitato una discussione pubblica sulle problematiche in discorso; e i Rappresentanti sindacali dei Dipendenti della Samte, Società interamente partecipata dalla Provincia. E’ appena il caso di evidenziare, comunque, che, come sempre per le sedute del Consiglio, tutti i Sindaci del Sannio sono stati informati della seduta e dell’Ordine del giorno dei lavori del consesso.

Redazione Bn