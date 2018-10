Creta nominato direttore Teatro Romano e Museo Caudino L'importante riconoscimento per il direttore di Arcos. I complimenti del presidente Ricci

Il presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha inviato a Ferdinando Creta, Direttore artistico del Museo Arcos, di proprietà dell’Ente, un messaggio di congratulazioni e gli auguri di buon lavoro avendo appreso che gli sono stati conferiti dal Direttore del Polo Museale Campania, Anna Imponente, con decorrenza dal prossimo 29 ottobre, due importanti incarichi pubblici.

Creta, infatti, che, quale dipendente del Ministero dei Beni culturali, si occupa della Segretaria amministrativa della Reggia di Caserta, è stato nominato Direttore dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento e Direttore del Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio.

“Sono sicuro che il Ministero abbia individuato la persona giusta per impegni così gravosi e rilevanti nel cuore della Benevento romana e del Sannio storico lungo la Via Appia”, ha dichiarato Ricci.

“Creta - ha proseguito il Presidente della Provincia -, ha lavorato e sta lavorando benissimo, con professionalità, competenza e passione per le Mostre di arte contemporanea in Arcos, un incarico da me attribuitogli nel maggio scorso ed esercitato a titolo gratuito”. Ricci ha così concluso: “Quale Direttore di Arcos, Creta sta dando un contributo di alto profilo ad una delle Istituzioni più prestigiose della Provincia di Benevento e sono certo che farà altrettanto bene per due delle aree archeologiche più importanti e straordinarie del nostro Sannio”.