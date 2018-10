Universiadi: via sopralluoghi su campo Rugby e sul Vigorito Lauro: "Abbiamo deciso con le società di stilare un cronoprogramma dei lavori"

Il consigliere delegato allo Sport, Vincenzo Lauro, rende noto che domani alle ore 15 l’impresa Edil Pa. Gri., aggiudicataria dei lavori di adeguamento del campo rugby di Pacevecchia finanziati con i fondi delle Universiadi 2019, effettuerà un sopralluogo presso la suddetta struttura. La visita prelude alla presa in consegna dell’impianto, che dovrebbe avvenire contestualmente qualora l’impresa non individui motivi ostativi.

Analogamente, l’impresa Costruzionitalia effettuerà un sopralluogo presso lo stadio “Ciro Vigorito” lunedì 22 ottobre alle ore 10,30. Anche in questo caso la visita sarà propedeutica alla contestuale consegna della struttura per l’avvio dei lavori di adeguamento dello stadio in vista delle Universiadi 2019.

“Abbiamo convenuto sia con il Benevento Calcio che con il Benevento Rugby di stilare un crono programma dei lavori che non ostacoli lo svolgimento dei rispettivi campionati.” – spiega il consigliere delegato Lauro – “Per questo motivo, ad esempio, si procederà subito all’avvio dei lavori per la costruzione della strada di collegamento con lo stadio “Ciro Vigorito”, mentre i lavori interni alla struttura verranno effettuati nel mese di gennaio, approfittando dell’assenza di impegni casalinghi della squadra”.