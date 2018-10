Sabato a Benevento passeggiate serali, musica e degustazioni Campania By Night. 2 km di trekking urbano attraverso il centro storico della città delle streghe

Secondo appuntamento, sabato 20 ottobre dalle 19, con “Benevento. Passeggiate serali, musica e degustazioni” il percorso storico-artistico promosso dalla Regione Campania e realizzato dalla Scabec, in collaborazione con il Mibac, la sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento, con il Comune di Benevento e con il Conservatorio di Benevento “Nicola Sala”.

Circa 2 km di trekking urbano che attraversano il centro storico della città delle streghe: dal Teatro Romano e l’Arco di Traiano all’installazione site-specific di Mimmo Paladino Hortus Conclusus, passando per la Chiesa di Santa Sofia. Una passeggiata storica su due turni di visita (19.00 e 19.20) alla scoperta dell’importante patrimonio archeologico ed artistico di Benevento .

Ultima tappa della visita guidata sarà proprio l’Hortus Conclusus dove ci sarà l’esibizione dei musicisti del Conservatorio “Nicola Sala” che intratterranno il pubblico al ritmo di brani jazz e swing in acustico; sarà possibile inoltre partecipare a una degustazione gastronomica tipica offerta dai produttori della filiera agro-alimentare Confindustria Benevento.

La partecipazione al percorso “Benevento. Passeggiate serali, musica e degustazioni” è gratuita. L’appuntamento è in Piazza Ponzio Telesino a Benevento, davanti il Teatro Romano alle 18.45; è consigliata la prenotazione al numero 800 600 601 da fisso e 081 19737256 (da cellulare e dall’estero). Tutte le info su www.campaniabynight.it