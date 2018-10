Pac, Coldiretti: via ai pagamenti anticipati dei contributi Dal 16 ottobre avviate le operazioni

Dal 16 ottobre al via i pagamenti diretti relativi alle domande presentate nel 2018. Lo rende noto Coldiretti Campania dopo la pubblicazione di Agea delle istruzioni relative al pagamento anticipato degli aiuti diretti Pac.

Si tratta della possibilità di incassare il 70% dei contributi relativi al pagamento di base e del regime dei piccoli agricoltori.

È compreso anche il pagamento a favore delle pratiche agricole virtuose per clima e ambiente se sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi. Non sono invece previsti anticipi per gli aiuti accoppiati e per i beneficiari degli aiuti diretti, nei confronti dei quali sono state rilevate anomalie.

Un requisito richiesto al beneficiario è che si tratti di agricoltore in attività. Un requisito che vale anche per le domande di accesso alla riserva nazionale per le quali le istruttore devono essere completate entro il 28 febbraio 2019.

Redazione Bn