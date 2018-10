"No ai facili condoni fiscali" L'appello di Fioravante Bosco

La Uil Avellino/Benevento ritiene che il Governo invece di operare un cambiamento radicale nella lotta all’evasione fiscale, intende varare un nuovo condono. Questo è un regalo agli evasori e una beffa per due terzi degli italiani, i quali prima pagano le tasse e poi ricevono lo stipendio e la pensione. La UIL contrasterà questa nuova ingiustizia, e chiede al Parlamento di cambiare rotta. È necessaria una svolta radicale nella politica di lotta all’evasione.

La Uil propone cinque interventi: il primo è istituire una procura nazionale anti evasione con un’apposita agenzia esclusivamente dedicata all’accertamento; il secondo estendere il meccanismo della ritenuta alla fonte anche per i redditi da lavoro autonomo; il terzo ampliare il contrasto di interesse per i servizi alle famiglie; il quarto rendere tracciabili tutti i pagamenti, limitando l’uso del contante fino a mille euro; il quinto trasmettere automaticamente le fatture elettroniche e tutte le transazioni a Sogei.

“Va attuata una revisione del sistema sanzionatorio penale – osserva Fioravante Bosco Uil Avellino Benevento - applicando pene più severe per i reati tributari, prevedendo delle limitazioni con riguardo all’accesso ai servizi sociali pubblici e la sospensione del diritto di voto. L’insieme di questi provvedimenti – conclude il sindacalista - segnerebbe un vero cambiamento per ripristinare la legalità fiscale in Italia”.

Redazione Bn