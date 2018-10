Benevento: "Troppo razzismo e odio, è ora di dire basta" "Il caso Riace, i bimbi di lodi: qui sono in discussione i diritti civili"

I bambini esclusi dalla mensa, il caso Riace, i numerosi episodi di razzismo che si registrano sul territorio. Tutti fattori che preoccupano, anche a Benevento. Per questo la Lidu, con Giuseppe Di Gioia e Luigi Diego Perifano, interviene sul caso assicurando il proprio impegno: "Si è riunita in data 17 ottobre l'assemblea dei soci della Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo (LIDU) di Benevento. Tutti gli interventi hanno evidenziato il pericolo di un serio arretramento dei diritti umani come dei diritti di cittadinanza. Sempre più spesso emergono nel quotidiano episodi di intolleranza di chiara matrice razzista, nei quali l'ostilità per chi è diverso- per il colore della pelle, per la lingua che parla o per la fede che pratica- si salda persino con impensabili rigurgiti di antisemitismo. Il tema dell'accoglienza e della integrazione degli immigrati, compreso quelli regolari che vivono in Italia da anni, è diventato terreno permanente di scontro e propaganda politica, fino al punto di arrivare a discriminare i bambini nell'accesso a servizi essenziali quali mensa e trasporto scolastico. Chiunque, esercitando una pubblica funzione, predichi il rispetto dei principi di solidarietà e fratellanza universale può diventare bersaglio di ogni tipo di reprimenda, come inequivocabilmente dimostra la vicenda di Domenico Lucano, Sindaco di Riace Conquiste che si ritenevano oramai appartenere alla dimensione di un paese civile ed evoluto vengono messe in discussione, come sta accadendo per la legge 194 sulla maternità consapevole e responsabile, la cui applicazione rischia di rinfocolare un antistorico contrasto tra diritti civili e credo religioso. Ancora troppo lente le procedure per dare effettiva attuazione alle norme in materia di testamento biologico: il diritto di scegliere come gestire dolore e malattie va posto al riparo tanto dai pregiudizi ideologici quanto dalla pigrizia degli apparati burocratici. In questo scenario così conflittuale e problematico la LIDU moltiplicherà gli sforzi per assicurare, anche sul piano locale, un'azione coerente con i propri principi ispiratori, nella consapevolezza che ora, e in ogni dove, è il momento di difendere le ragioni della tolleranza e del progresso contro ogni forma di odio, turpitudine".