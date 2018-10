Asl annuncia: "Dal 25 ottobre in distribuzione i vaccini D'Alterio: L'Azienda Sanitaria Locale consiglia vivamente ai cittadini la vaccinazione

La Asl di Benevento comunica che da giovedì 25 ottobre saranno in distribuzione i vaccini antinfluenzali presso i medici di medicina di base.

Hanno diritto alla vaccinazione gratuita i cittadini di età pari o superiore ai 65 anni; le donne che si trovano al secondo e terzo mese di gravidanza e, più in generale, i pazienti di tutte le età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza quali ad esempio il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche. I soggetti non ricompresi in tali categorie potranno acquistare il vaccino in farmacia.



"L'influenza - spiega il direttore sanitario della Asl, Vincenzo D'Alterio - è classificata tra le prime dieci cause di decesso in Italia, per questo l'Azienda Sanitaria Locale consiglia vivamente ai cittadini la vaccinazione all'inizio di ogni stagione influenzale per ridurre il più possibile la proliferazione del virus che quest'anno si annuncia particolarmente aggressivo. Sono 60mila le dosi che abbiamo richiesto e che consegneremo ai medici di medicina generale sulla scorta delle indicazioni da loro fornite a giugno scorso. Inoltre, proprio per sottolineare l'importanza del vaccino, abbiamo ideato una campagna di comunicazione attraverso delle locandine informative che consegneremo in questi giorni a medici e farmacie".