Mastella : domani scuole chiuse a Benevento La chiusura decisa sulla base dell'allerta meteo

Lo ha appena comunicato con un messaggio apparso sul suo profilo ufficiale Facebook il sindaco Mastella : domani tutte le scuole di ogni ordine e grado di Benevento resteranno chiuse per via del l'allerta meteo arancione diffuso dalla protezione civile, che prevede piogge e forti temporali e forti raffiche di vento.

Di seguito l'ordinanza emessa dal sindaco Mastella alle 22-20 del 21 orttobre 2018

OGGETTO:CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL 22/10/2018-

IL SINDACO -PREMESSO che per il giorno di domani 22/10/2018 è stato diramato un “AVVISO REGIONALE DI ALLERTA ARANCIONE N. 55/2018; -VISTO il messaggio e mail/telefax “Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, Giunta Regionale della Campania, U.O.D. 06 - Emergenza e Post-Emergenza Sala Operativa Regionale

SALA OPERATIVA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE – CE.SI. OGGETTO: BOLLETTINO PREVISIONALE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PER LA REGIONE CAMPANIA Prot. 18 DEL 21/10/2018; VISTO l’avviso regionale di allerta n. 55/2018, per condizioni metereologi avverse ai fini di Protezione Civile per il rischio meteo, idrogeologico e idrico, con previsione di fase operativa prevista con allerta ARANCIONE anche per l’area di zona 4 (Alta Irpinia e Sannio);

-CONSIDERATO che le menzionate comunicazioni SO.RU. “AVVERTONO e AVVISANO I SINDACI “… a provvedere agli adempimenti di legge e del TUEL posti a loro carico……….”;

-VALUTATA la situazione, che può presentare pericolo per le aree interessate della Regione Campania, così come già attuato anche da altri Comuni delle Regione, solo in via PRECAUZIONALE è opportuno provvedere alla chiusura delle scuole cittadine; -RICHIAMATA la L.24/02/1992 n.225; -RICHIAMATI gli artt.50 e 54 del D.Lvo.18/08/2000, n.267 ORDINA -la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in via PRECAUZIONALE per il solo giorno di lunedì 22/10/2018; -di onerare il Comando di Polizia Municipale di ogni utile verifica;

-di onerare il Settore LL. PP. di porre in essere quanto necessario per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

-di onerare il Settore Ambiente-Traffico di quanto necessario per la predisposizione ed organizzazione del caso;

-di onerare la TROTTA Bus per quanto di diretta competenza; -di onerare la GESESA per tutti gli adempimenti di competenza;

-di onerare l’ASIA per tutti gli adempimenti di competenza;

Notificare, a mezzo E Mail/Fax, la presente Ordinanza ai sotto elencati destinatari: Prefetto di Benevento, Questura di Benevento, Comando Provinciale Carabinieri e Guardi di Finanza di Benevento, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento, Comando Polizia Municipale di Benevento, Al Dirigente ; Al Dirigente Settore OO.PP., alla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU); Dare la massima diffusione a mezzo stampa. Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione dinanzi all’ Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge, con espressa avvertenza che la proposizione del ricorso non pregiudica l’esecutività dell’atto in questione. Benevento, lì 21.10.2018