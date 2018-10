Universiadi: in corso il summit allo stadio Vigorito Si partirà con i lavori all'esterno dello stadio, poi via al rifacimento della tribuna stampa

In corso in questo momento allo stadio Ciro Vigorito il sopralluogo propedeutico all'avvio dei lavori di adeguamento in vista delle universiadi.

Presenti il sindaco Mastella, il delegato allo sport del Comune di Benevento, Enzo Lauro, il consigliere delegato dal presidente De Luca per le Universiadi, Luigi Barone, tecnici comunali, componenti della società giallorossa e tecnici dell'impresa aggiudicataria dei lavori.

Da quel che emerge si dovrebbe cominciare con i lavori all'esterno dello stadio, ci sono 180 giorni di tempo per realizzare una nuova strada per l'afflusso e i deflusso dallo stadio.

Dopo sarà rinnovata la tribuna stampa e a gennaio i lavori proseguiranno durante la sosta del campionato.

Ma i tempi di realizzazione dei lavori rappresentano una fonte di preoccupazione al momento.