Sicurezza: a Benevento boom di riciclaggio e furti d'auto Migliora la classifica in base al numero delle denunce, ma è preoccupante il boom del riciclaggio

Migliora, rispetto al 2016, la posizione di Benevento nella classifica sicurezza elaborata da Il Sole 24 ore. Sempre sui bassifondi, che in questo caso però è positivo occupare visto che più bassa è la posizione più alto il grado di sicurezza stimato dal quotidiano, Benevento passa dal 99esimo posto al 101esimo su 106 province.

Una classifica che si basa su una serie di parametri: innanzitutto le denunce presentate dai cittadini, sono state 6649 nel 2017, ovvero 2387 ogni 100mila abitanti, in crescita dell'1,46 per cento rispetto all'anno precedente.

Cinquantacinquesima Benevento per quanto attiene ai tentati omicidi, con 1,4 denunce ogni centomila abitanti, pochi gli scippi, che vedono Benevento al 100esimo posto, con 2,87 denunce ogni 100mila abitanti. Meno sicura Benevento rispetto ai furti: 86esima per quanto riguarda i furti con destrezza, 67esima per i furti in casa e addirittura 40esima per i furti d'auto, con 70 auto rubate ogni 100mila abitanti (almeno stando alle denunce). Una crescita preoccupante rispetto all'anno precedente, visto che le denunce sono aumentate quasi dell'8 per cento per quanto riguarda i furti d'auto e del 5,3 per cento per i furti in casa.

Calano invece le denunce per rapine: Benevento è 77esima in classifica generale ma le denunce diminuiscono dell'8 per cento, escalation vertiginosa invece dei casi di riciclaggio di denaro, con un aumento pari al 66,67 per cento.