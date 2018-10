Terza giornata del Costruttore Sannita: ecco il programma “L’edilizia del Futuro” organizzata da Ance il 30 ottobre presso Palazzo San Domenico

È stata organizzata per il prossimo 30 ottobre 2018 la terza giornata del Costruttore Sannita presso Palazzo San Domenico (Rettorato Unisannio) in Piazza Guerrazzi.

La giornata si articola in due sessioni: una mattutina (10.00/13.00) su “L’edilizia del Futuro” che ha l’obiettivo di fornire una visione di insieme sulle nuove proposte e tecniche di costruzione, per cogliere le opportunità di un futuro ormai prossimo nel settore edile, sia nel campo delle opere pubbliche che private, e l’altra pomeridiana (15.00/17.30) su “Ecomateria: presentazione della piattaforma” volta a spiegare il progetto “ECOMATERIA” ideato da ANCE Benevento che rappresentano una best practice a livello nazionale. La piattaforma “ECOMATERIA” è stata realizzata per ottimizzare le risorse dei cantieri, favorire il matching dei materiali, evitando sprechi e diminuendo i rischi ambientali

“E’ ora di Costruire è il titolo della terza giornata del costruttore Sannita – spiega Mario Ferraro Presidente Ance Benevento - ma è soprattutto un appello accorato del sistema delle imprese edili stanco di sentire solo chiacchiere e di subire negli anni ritardi che penalizzano il comparto e quindi l’intera economia. “È ora di Costruire” scandisce i minuti, le ore i mesi e gli anni di sterili ed inutili conflitti che continuano a contribuire alla débâcle economica del paese e al collasso del settore che come uno tsunami rischia di trascinare dietro di sé una fetta consistente del Pil Italiano. Ma noi, sistema ANCE non ci arrendiamo, e fin quando avremo voce la useremo per sostenere le ragioni delle imprese per ricordare le priorità del sistema economico e per evitare ulteriori ritardi che potranno solo aggravare una situazione già di per sé complicatissima. La maggiore difficoltà che il comparto edile riscontra, così come il resto del Paese non riguarda la disponibilità di risorse ma quella di trasformarla in cantieri.

L’ANCE ha stimato un piano di circa 140 miliardi di euro di euro destinati alle opere pubbliche, tra politica di Coesione e Fondi strutturali. Si tratta di una grande opportunità per il Mezzogiorno ma ora il problema è trasformare le risorse in cantieri. Sono 3 gli anni che in media occorrono per i cantieri più piccoli (meno di 100 mila euro) e fino a 15,7 anni il tempo medio per le grandi opere (oltre i 100mila euro).

La Burocrazia frena l’economia e rallenta lo sviluppo.

A Benevento il settore edile conta 3.500 aziende che pesano per il 7% sul pil locale. Ogni euro speso in edilizia ha un effetto moltiplicatore di 4 volte sull’indotto. Sostenere l’edilizia vuol dire incidere sulla crescita economica. Di questo e di molto altro parleremo durante la terza giornata del costruttore sannita”.

Di seguito il programma dei lavori

III GIORNATA DEL COSTRUTTORE

E’ ORA DI COSTRUIRE!

Palazzo San Domenico (Rettorato Unisannio) - Piazza Guerrazzi, 82100 BN

(Sessione mattutina 10.00/13.30)

L’edilizia del futuro

L’innovazione in edilizia ha obiettivi comuni, ma implicazioni e declinazioni diverse e lo dimostrano alcuni fra gli ultimi “concept” lanciati sul mercato. La possibilità di sviluppare il progetto a seconda delle esigenze, l’impiego della progettazione digitale, a zero margini di errore e la ricerca di soluzioni in grado di abbattere i costi e i tempi di realizzazione, sono i temi della sessione mattutina

Introduzione e saluti

Mario Ferraro - Presidente ANCE Benevento; Giovanni Conzo – Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Benevento; Gennaro Vitale – Presidente ANCE Campania;

Case History

Alessandra Bellutti – Manni Green Tech

Presentazione di progetti innovativi

Gli ingegneri innovano: presentazione progetto Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento

Gli Architetti innovano: presentazione progetto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Benevento

Conclusioni: Thomas Miorin - Presidente di REBUILD Italia

(Sessione pomeridiana 15.00/17.30)

ECOMATERIA: presentazione della piattaforma

Il corretto utilizzo della materia, l’uso sostenibile del suolo sono principi guida per la creazione di meccanismi di economia circolare, volta a garantire una maggiore sostenibilità del costruito.

In linea con questi temi, nella sessione pomeridiana ci sarà la presentazione della piattaforma Made in Sannio e modello nazionale “ECOMATERIA”, uno strumento per ottimizzare le risorse dei cantieri, favorire il matching dei materiali, evitando sprechi e diminuendo i rischi ambientali

Saluti

Filippo de Rossi - Rettore Università degli Studi del Sannio; Assegnazione premi di laurea e borse di studio; Filippo Liverini – Presidente CONFINDUSTRIA Benevento Relazione e presentazione Progetto Ecomateria

Mario Ferraro – Presidente ANCE Benevento Video intervista - Responsabile Impianto IPS; Video Intervista - Responsabile Cantiere EON; Michelangelo Geraci – Vice Presidente ANCE con delega Tecnologia e Innovazione

Conclusioni

Gabriele Buia - Presidente ANCE nazionale. Modera le due sessioni Melania Petriello – Giornalista

Sono riconosciuti crediti formativi presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori provincia di Benevento e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento.