Cyberbullismo e legalità: studenti di Morcone in Questura Il questore Bellassai: "Necessario che i concetti di giustizia e legalità trovino maggiori spazi"

Legalità e cyberbullismo al centro dell'incontro degli studenti dell'Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” di Morcone con gli agenti della Questura sannita. Ai giovani è stato presentato anche il progetto provinciale, senza concorso, dal titolo “Contro il bullismo… insieme. Bullo in rete”.

È questo il terzo anno consecutivo del progetto che si caratterizza per interventi didattici informativi e formativi affiancati da simulazioni, laboratori e dimostrazioni pratiche e teoriche di difesa, per continuare ad approfondire il discorso già avviato nei precedenti anni scolastici.

“Come ho avuto modo di sottolineare con i referenti della legalità, già nella conferenza stampa di presentazione dei progetti – ha commentato il Questore Bellassai – è necessario che i concetti di giustizia e legalità trovino sempre maggiori spazi di approfondimento e riflessione a partire dalle scuole. Per noi è inoltre importante conoscere il punto di vista dei ragazzi, dare voce e spazio ai loro pensieri, mettendoli in relazione con l’attualità delle cose così come è accaduto questa mattina a Morcone con gli uomini della Polizia di Stato di Benevento. È bellissima l'unione tra scuola, legalità e territorio nel segno di una sinergia davvero importante”.