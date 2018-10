Sannio Europa, nuova cooperazione provincia Siglato un importante protocollo d’Intesa

La Provincia di Benevento e la Società partecipata Sannio Europa hanno siglato un protocollo d’intesa per avviare una nuova forma di collaborazione per più puntuali interventi a servizio del territorio.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci che ha delegato il Segretario generale Franco Nardone a siglare l’intesa con l’Amministratore Unico di Sannio Europa Giuseppe Sauchella, alla presenza, per la Provincia, del Vice Segretario generale Libera Del Grosso e del Responsabile del Servizio Gestione Economica Serafino De Bellis, e dell’arch. Samantha Calandrelli per Sannio Europa.

Con l’Intesa la Provincia di Benevento si avvarrà delle professionalità presenti in Sannio Europa per la gestione di pratiche amministrative e tecniche di propria competenza: com’è noto infatti, a causa del taglio del 50% del personale dipendente negli ultimi anni, per alcuni adempimenti ed atti della Provincia si registrano delle pesanti difficoltà.

Al fine di evitare di cadere in malaugurati inadempimenti, ha dichiarato Ricci, l’apporto e la cooperazione di Sannio Europa e dei suoi dipendenti può essere utile per il lavoro svolto con impegno e dedizione dai Dipendenti della Provincia ed appare come una soluzione ottimale anche perché finalizzata a garantire l’efficientamento dei servizi.

Redazione Bn