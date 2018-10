Paladino con De Gregori per il progetto "Anema e Core" Cantautore e moglie si cimentano nella popolare canzone, l'artista firma l'involucro del vinile

L'incontro sulle note di un classico della canzone napoletana, ma la xilografia che accompagna il vinile porta la firma di un grande artista sannita: il maestro Mimmo Paladino. E' con lui che Francesco De Gregori ha elaborato il suo nuovo progetto 'Anema e core'. Un involucro prezioso, quello realizzato dal pittore e scultore beneventano per un 'vinile 10' che contiene la canzone tradizionale napoletana cantata da Gregori insieme alla moglie Francesca Gobbi. Un'opera inedita a tiratura limitata, solo 99 copie, con un presso che si aggira attorno ai 1200 euro. Un progetto che nasce dall'estro dei due artisti, pronti a incrociare le proprie discipline per un progetto nuovo. Come evidenziato ai microfoni del canale 696 dallo stesso Paladino: “L'idea nasce da due artisti che vogliono incrociare le proprie discipline per sognare una cosa che ognuno nel suo campo non aveva mai fatto, e dunque viene fuori questo lavoro su un vecchio testo , una vecchia canzone napoletana che ci accomuna a livello di patrimonio culturale. Ci siamo rifatti a tecniche ormai desuete però che hanno sempre, e soprattutto in questo momento una qualità alta rispetto a tanta tecnologia”. Un progetto dal sapore romantico che mescola tecniche e competenze artistiche. Ed è proprio parlando di questa nuova avventura artistica che il maestro non ha escluso per il futuro nuove collaborazioni con l'amico De Gregori: “Perché no? Fatta una cosa, magari se ne tira qualcun'altra fuori”.