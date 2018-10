Tirocini studenti. Convenzione tra Unisannio e Tribunale Domani la firma del protocollo

Giovedì 25 Ottobre alle ore 12.00, presso la sede del Tribunale di Benevento, il Presidente Marilisa Rinaldi ed il Magnifico Rettore dell'Università Giustino Fortunato, Angelo Scala, sottoscriveranno una convenzione per l'espletamento presso il Tribunale di Benevento e gli Uffici del Giudice di Pace di Benevento di tirocini formativi da parte di studenti dell'UniFortunato iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ed al corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa, curriculum Impresa, Lavoro e Pubbliche Amministrazioni.