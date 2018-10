Benevento, convenzione tra tribunale e Università Gli studenti dell’Ateneo potranno svolgere tirocini formativi presso il palazzo di Giustizia

Questa mattina l’Università Giustino Fortunato ha sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Benevento per l'espletamento di tirocini formativi da parte degli studenti UniFortunato iscritti ai corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza e in Operatore giuridico d’impresa, curriculum Impresa, Lavoro e Pubbliche Amministrazioni.

Il tirocinio ha la finalità di sviluppare le competenze tecnico professionali del tirocinante presso gli uffici giudiziari, con alternanza nei vari servizi, nella specifica gestione delle cancellerie giudiziarie, nel rispetto delle mansioni affidabili.

Durante lo svolgimento del tirocinio, della durata di sei mesi e per un totale di quaranta ore mensili complessive, l’attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dall’UniFortunato in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor indicato dal Tribunale di Benevento.

Secondo l’accordo, il tirocinio consentirà agli studenti di maturare dei crediti formativi nel piano di studi, in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari, a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio del corso di studi.

La sottoscrizione della convenzione è avvenuta presso la sede del Tribunale di Benevento, tra il Presidente Marilisa Rinaldi e il Rettore dell'Università Giustino Fortunato Angelo Scala.

“I giovani studenti parteciperanno a questa attività e ciò ci consentirà di attuare quelle innovazioni richieste dal Ministero della Giustizia – ha dichiarato la Presidente Marilisa Rinaldi. In questo modo essi avranno la possibilità di rendersi conto dell’attività che attiene al Magistrato, alla Cancelleria ed in generale al mondo dell’avvocatura”.

“Attraverso l’esperienza in Tribunale i laureandi potranno comprendere il mondo del diritto non solo dall’astratta ed un po’ arida legge degli articoli, ma anche attraverso la concretezza della vita del Tribunale, a partire dalla Cancelleria per finire poi all’ufficio del processo ha commentato il Magnifico Rettore dell’UniFortunato Angelo Scala. Per noi oggi è una giornata importante, ne siamo orgogliosi”.

Redazione Bn