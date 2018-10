Consulenti del Lavoro, tirocinio possibile prima della laurea Accordo tra l'Università degli studi del Sannio e l'ordine

I consulenti del lavoro potranno avviare il tirocinio prima di conseguire la laurea. L’intesa consente agli studenti dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza ed Economia di svolgere, presso i Consulenti del Lavoro, i primi sei mesi di tirocinio per l’accesso alla professione in concomitanza con l’ultimo anno di università.

“Anticipare il tirocinio e avviare gli studenti alla pratica professionale, prima della conclusione del percorso universitario, risponde all’esigenza di far acquisire ai giovani una più immediata conoscenza culturale e metodologica della professione di Consulente del Lavoro. Questa Convenzione, che si unisce ad altre iniziative congiunte tra Consulenti del Lavoro e Università, crea una reale ed effettiva connessione fra il contesto universitario e quello lavorativo-professionale”, afferma il Presidente dell’Ordine Vincenzo Testa, “A livello nazionale il tema è molto sentito, e in ambito locale il nostro Ordine fa la propria parte destinando risorse e mostrando la disponibilità degli iscritti ad accogliere negli studi professionali i laureandi”.