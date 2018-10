Unisannio prima in Italia per ingegneria del software L'ateneo sannita davanti anche al Politecnico di Milano

Unisannio al primo posto in Italia e al decimo in Europa per l'ingegneria del software. A dirlo è l’autorevole classifica CSRankings che valuta gli atenei di tutto il mondo in base alla produzione scientifica nelle migliori conferenze di ogni area della Computer Science.

Nel ranking mondiale svetta la Carnegie Mellon University in Pennsylvania, mentre in Europa si distinguono l'Università della Svizzera Italiana, l'ETH di Zurigo e l'University College of London.



Questa la classifica stilata da CsRanking



1)Università della Svizzera Italiana

2)Eth Zurigo

3)Tu Darmstadt

4)University of Passau

5)Tu Delft

6)University College London

7)University of Zurich

8)Imperial College London

9)Tel Aviv University

10)Università del Sannio

11)University of Luxembourg

12) Kth Royal Institute of Technology

13)Politecnico di Milano

14)University of Edinburgh

15)Aarhus University

16)Cispa Helmholtz Center I.G.