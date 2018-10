Visita di Gallinella alla Camera di Commercio di Benevento Rilancio agricolo del territorio

L’Onorevole Filippo Gallinella Presidente Commissione Agricoltura Caccia e Pesca alla Camera dei Deputati sarà ospite della Camera di Commercio di Benevento il prossimo lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 11,00 presso la sede del palazzo camerale.

La visita di Gallinella, afferma Antonio Campese, Presidente dell’ente camerale non è una “visita al palazzo” ma l’occasione per approfondire nella casa delle imprese il tema del rilancio agricolo del nostro territorio. Il comparto agricolo da anni è impegnato a qualificare le filiere locali con enormi sforzi per tutelare e valorizzare il patrimonio agroalimentare autoctono.

Il Sannio è area interna ricca di produzioni agricole e agroalimentari di pregio, caratterizzate da elevata tipicità proveniente dal legame tra vocazione territoriale e abili tecniche produttive.

Chiederò a Gallinella, insieme alle altre rappresentanze del Consiglio Camerale sannita, di conoscere e approfondire il valore della nostra terra e della nostra agricoltura, di esaminare le criticità e le debolezze territoriali per costruire insieme a tutti gli attori locali un programma legislativo che tenga conto di approcci innovativi di progettazione locale, con l’obiettivo di consolidare, mantenere e sostenere il patrimonio di biodiversità locale, la creazione di nuove forme di occupazione adeguate agli orientamenti dei mercati.

Redazione Bn