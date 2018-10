"Ginestra paese del sole", ecco i fondi regionali Il sindaco Zaccaria Spina: "Faremo riscoprire gli antichi sentieri della via Francigena"

Con Decreto Dirigenziale numero 863 emesso dalla Regione Campania e già pubblicato sul BURC è stato ammesso a finanziamento il progetto “Ginestra il paese del sole e del vento” presentato dal Comune di Ginestra degli Schiavoni.

“Immediatamente dopo la pubblicazione del Decreto Dirigenziale – dichiara il sindaco Zaccaria Spina – ci siamo messi al lavoro per predisporre la fase esecutiva del progetto e per rideterminare gli importi anche in virtù del cofinanziamento comunale”. Poi afferma: “Contiamo di organizzare in questo scorcio di anno, per lo più in occasione dell'avvicinarsi del Natale, una serie di eventi nel rispetto delle finalità del progetto, che mira alla valorizzazione culturale ed alla riscoperta degli antichi sentieri che attraversano il territorio di Ginestra, quali la Via Francigena, la Via Appia ed il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, con attività di animazione, ricerca scientifica, mostre, convegni, pubblicazioni che coniughino anche l'evoluzione vissuta dal territorio con specifico riguardo alle tematiche delle energie rinnovabili”.

A Ginestra, che negli anni si è anche distinta per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dal 2009 è attivo il Museo REM (Renovable Energie Museum).

“Siamo contenti – dice il sindaco Spina – perché il progetto “Ginestra il paese del sole e del vento” si aggiunge a quello di Benessere Giovani, che il nostro Comune realizzerà autonomamente, ed a quello del Poc Turismo per il quale partecipiamo insieme al Comune di San Marco dei Cavoti. Tramite tutte queste iniziative vorremmo fare ulteriori tentativi per incrementare le opportunità di lavoro sul territorio, creando quindi occasioni di movimentazione oltre che sociale soprattutto economica”.

Il progetto “Ginestra il paese del sole e del vento” sarà realizzato dal Comune in partenariato con l'Istituto Comprensivo di San Giorgio la Molara e la Comunità Montana del Fortore.