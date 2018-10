Lutto Principe, il cordoglio della Uil Ex Assessore e leader sindacale

La Uil Avellino/Benevento annuncia con grande dolore che, all'età di 92 anni, è scomparso Biagio Principe, storico sindacalista della UIL di Benevento, già docente e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Benevento a cavallo degli anni 1960/70. Biagino, così era affettuosamente chiamato dagli amici del Sindacato e dalle maestre elementari che lo adoravano, fu segretario della Camera sindacale provinciale Uil di Benevento dal 1978 al 2006, quando a succedergli fu Fioravante Bosco, ora segretario generale aggiunto della nuova struttura Uil Avellino/Benevento. E stata quella di oggi una giornata difficile per quanti furono vicini al Prof. Biagio Principe negli anni in cui diresse la Uil sannita. Sotto la sua impareggiabile guida, e col suo modo di fare sindacato porta a porta, persona per persona, si sono formati centinaia di quadri dirigenziali della Uil, alcuni dei quali sono ancora oggi operativi. Vi fu un periodo, durante il quale la struttura della Uil scuola di Benevento contava più iscritti dellintera Uil scuola della Lombardia! Tantè che per oltre un decennio Osvaldo Pagliuca, sannita doc, fu segretario generale di quella Categoria. Per non parlare delle battaglie per primeggiare nelle elezioni delle Rsu: per due decenni siamo stati primi in tante strutture del pubblico impiego e in tantissime aziende private. Se nè andato un Maestro, un Padre, un Gentiluomo daltri tempi, di cui sentiremo la mancanza per sempre. Lascia la moglie Elvira Russi e il figlio Claudio Mosè Principe. I dirigenti della Camera sindacale territoriale della Uil Avellino/Benevento vogliono far pervenire le condoglianze più sentite alla famiglia Principe.