Dehors: pronto regolamento Franzese: "Abbiamo individuato una soluzione che può salvare buona parte dei dehors"



l Sindaco Clemente Mastella, il Vice Sindaco Oberdan Picucci ed i Presidenti delle commissioni consiliari Attività Produttive e Finanze, Domenico Franzese ed Annalisa Tomaciello, hanno incontrato il Sovrintendente Buonomo per discutere della problematica relativa alle autorizzazioni dei dehors posti dinanzi alle attività commerciali. Si è convenuto sulla necessità di redigere un apposito regolamento comunale che definisca , dopo una nuova suddivisione della città in più zone a seconda della centralità e della presenza di monumenti, le prescrizioni a cui dovranno attenersi gli esercenti.

Tale regolamento dovrà essere poi condiviso con la Soprintendenza.

Il consigliere Franzese, nel prendere atto della disponibilità del Sindaco a risolvere definitivamente la problematica, ribadisce che "l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale sarà da una parte quello di rispettare e tutelare il patrimonio artistico e culturale, dall’altra di andare incontro anche alle esigenze imprenditoriali degli esercenti. Pertanto, già da lunedì, col supporto della struttura tecnica ed amministrativa si inizierà a lavorare a tale specifico regolamento,che è stato già redatto in parte dalla commissione Attività Produttive.

A tal proposito Franzese spiega: "Dopo aver interloquito con il soprintendente Buonomo siamo riusciti a trovare una soluzione che potrebbe salvare parte dei dehors in Città. Mi corre l'obbligo al riguardo di utilizzare, come sempre, massima trasparenza e di esporre a cittadini e commercianti il reale stato dei fatti, senza utilizzare alcuna mezza verità. Prima dell'incontro avvenuto ieri, il parere espresso dalla Soprintendenza era di smontare tutti i dehors presenti in Città, in qualsiasi zona di Benevento essi si trovassero. Una linea distruttiva che avrebbe avuto conseguenze troppo pesanti e che non potevamo assolutamente accettare. Adesso finalmente uno spiraglio siamo riusciti ad aprirlo e ci sono possibilità di salvaguardare le attività commerciali, ma soltanto quelle che non si trovano nella buffer zone e che non siano adiacenti a monumenti o edifici con valore storico. Cerchiamo in questo modo di salvare da tali restrizioni tutte le altre zone di Benevento, in modo che gli imprenditori che hanno investito importanti risorse non vedano inspiegabilmente andare al vento tutto ciò. Tutti i dehors che si trovano su corso Garibaldi invece, per la Soprintendenza che esprime tale parere, dovranno essere sostituiti soltanto con ombrelloni tavoli e sedie.

L'Amministrazione continuerà a lavorare per cercare soluzioni alternative ma non voglio creare false aspettative rispetto a quella che è la reale situazione attuale. La nostra azione sarà mirata a limitare queste restrizioni imposte dalla Soprintendenza soltanto alle aree effettivamente da tutelare rispetto al patrimonio storico e culturale.

Un ringraziamento voglio comunque rivolgerlo a tutti i componenti della commissione Attività Produttive che su tale questione hanno assunto posizione unanime e che sono sicuro continueranno ad apportare un contributo significativo per tutelare i commercianti"